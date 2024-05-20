BMW ввезла в США 8 тысяч авто с запчастями от запрещенного китайского поставщика

Немецкий автопроизводитель BMW импортировал по меньшей мере 8 тыс автомобилей Mini Cooper в США с электронными компонентами от запрещенного китайского поставщика.

Об этом говорится в отчете Сената США, опубликованном в понедельник, пишет Reuters.

В отчете говорится о том, что BMW импортировала 8 тысяч Mini Cooper с деталями от китайского поставщика, запрещенного законом 2021 года, и что BMW продолжала импортировать продукцию с запрещенными деталями по меньшей мере до апреля.

BMW Group заявила, что "приняла меры для прекращения импорта соответствующих продуктов".

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Компания проведет сервисные действия по замене конкретных деталей, добавив, что "имеет строгие стандарты и политику в отношении практики трудоустройства, прав человека и условий труда, которых должны придерживаться все наши прямые поставщики".

В 2021 году Конгресс США принял закон о предотвращении принудительного труда уйгуров (Uyghur Forced Labor Prevention Act, UFLPA), чтобы усилить соблюдение законов по предотвращению импорта товаров из китайского региона Синьцзян, которые, как считается, были произведены с применением принудительного труда членов уйгурского меньшинства страны. Китай отрицает эти обвинения.

В отчете говорится о том, что Bourns Inc, калифорнийский поставщик автомобилей, получал компоненты от Sichuan Jingweida Technology Group (JWD), базирующейся в Калифорнии.

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Эта китайская компания была добавлена в список субъектов UFLPA в декабре, что означает, что ее продукция, вероятно, производится с применением принудительного труда.

В отчете также говорится, что BMW "похоже, прекратила импорт только после того, как комитет неоднократно задавал детальные вопросы о поставках".

В феврале Volkswagen подтвердил, что несколько тысяч автомобилей Porsche, Bentley и Audi были задержаны в американских портах из-за нарушения китайским субподрядчиком законов о борьбе с принудительным трудом.

В отчете Сената добавляется, что автомобили Volkswagen также содержали электронные компоненты JWD.

Экономическая правда