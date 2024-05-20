BMW ввезла в США 8 тысяч авто с запчастями от запрещенного китайского поставщика
Немецкий автопроизводитель BMW импортировал по меньшей мере 8 тыс автомобилей Mini Cooper в США с электронными компонентами от запрещенного китайского поставщика.
Об этом говорится в отчете Сената США, опубликованном в понедельник, пишет Reuters.
В отчете говорится о том, что BMW импортировала 8 тысяч Mini Cooper с деталями от китайского поставщика, запрещенного законом 2021 года, и что BMW продолжала импортировать продукцию с запрещенными деталями по меньшей мере до апреля.
BMW Group заявила, что "приняла меры для прекращения импорта соответствующих продуктов".
Компания проведет сервисные действия по замене конкретных деталей, добавив, что "имеет строгие стандарты и политику в отношении практики трудоустройства, прав человека и условий труда, которых должны придерживаться все наши прямые поставщики".
В 2021 году Конгресс США принял закон о предотвращении принудительного труда уйгуров (Uyghur Forced Labor Prevention Act, UFLPA), чтобы усилить соблюдение законов по предотвращению импорта товаров из китайского региона Синьцзян, которые, как считается, были произведены с применением принудительного труда членов уйгурского меньшинства страны. Китай отрицает эти обвинения.
В отчете говорится о том, что Bourns Inc, калифорнийский поставщик автомобилей, получал компоненты от Sichuan Jingweida Technology Group (JWD), базирующейся в Калифорнии.
Эта китайская компания была добавлена в список субъектов UFLPA в декабре, что означает, что ее продукция, вероятно, производится с применением принудительного труда.
В отчете также говорится, что BMW "похоже, прекратила импорт только после того, как комитет неоднократно задавал детальные вопросы о поставках".
В феврале Volkswagen подтвердил, что несколько тысяч автомобилей Porsche, Bentley и Audi были задержаны в американских портах из-за нарушения китайским субподрядчиком законов о борьбе с принудительным трудом.
В отчете Сената добавляется, что автомобили Volkswagen также содержали электронные компоненты JWD.
Экономическая правда