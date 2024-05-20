В Минобороны создали Совет доноров институциональных реформ: чем будет заниматься 

В Министерстве обороны Украины создали Совет доноров институциональных реформ, который поможет упростить коммуникацию с партнерами через регулярное информирование о прогрессе реформ.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По информации заместителя Министра обороны Станислава Гайдера, Совет доноров институциональных реформ также станет прозрачным механизмом запроса донорской поддержки для проектов реформ министерства

В рамках работы Совета доноров будут использоваться такие типы поддержки:

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экспертная помощь, материально-техническая поддержка,

подготовка экспертных предложений, выводов, аналитических материалов по вопросам государственной политики в сфере обороны,

консультации по взаимосовместимости с НАТО.

"Деятельность Совета не будет касаться механизма привлечения международной военной помощи, который функционирует в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн или других платформ", - отметили в Минобороны.

В Совет доноров институциональных реформ вошли представители более 20 стран и организаций, в частности атташе по вопросам обороны, дипломатические представители стран-партнеров, а также международных организаций в сфере обороны, которые работают в Украине.