В Минобороны создали Совет доноров институциональных реформ: чем будет заниматься
В Министерстве обороны Украины создали Совет доноров институциональных реформ, который поможет упростить коммуникацию с партнерами через регулярное информирование о прогрессе реформ.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
По информации заместителя Министра обороны Станислава Гайдера, Совет доноров институциональных реформ также станет прозрачным механизмом запроса донорской поддержки для проектов реформ министерства
В рамках работы Совета доноров будут использоваться такие типы поддержки:
- экспертная помощь, материально-техническая поддержка,
- подготовка экспертных предложений, выводов, аналитических материалов по вопросам государственной политики в сфере обороны,
- консультации по взаимосовместимости с НАТО.
"Деятельность Совета не будет касаться механизма привлечения международной военной помощи, который функционирует в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн или других платформ", - отметили в Минобороны.
В Совет доноров институциональных реформ вошли представители более 20 стран и организаций, в частности атташе по вопросам обороны, дипломатические представители стран-партнеров, а также международных организаций в сфере обороны, которые работают в Украине.