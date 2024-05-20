ГБР завершило расследование по Гринкевичу, который пытался откупиться за $500 тысяч

Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении львовского бизнесмена, который предлагал 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР и Офиса Гепрокурора.

Правоохранители напоминают, что 500 тысяч долларов бизнесмен предлагал за содействие в возвращении изъятого имущества, которое находится на территории таможенного поста "Чайки" Киевской таможни. Также за эти средства подозреваемый просил дальше не проводить процессуальные действия и принять решение о закрытии уголовного производства.

Очевидно, что речь идет о бизнесмене Игоре Гринкевиче, хотя в сообщениях фамилия не называется.

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По информации правоохранителей, бизнесмен, узнав о возбуждении в 2023 году следователями Бюро уголовного производства по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ, решил пойти на крайние меры и заблаговременно "откупиться", чтобы избежать уголовной ответственности.

"После предложения взятки чиновник ГБР сразу сообщил об этом своему руководству. Бизнесмен назначил ему встречу в ресторане, где передал сумку с наличными. После чего был сразу задержан работниками Бюро", - сообщили в пресс-службе ГБР.

В ходе досудебного расследования по ходатайству прокуроров наложен арест на имущество подозреваемого.

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Сейчас сторона защиты знакомится с материалами досудебного расследования, после чего оно будет передано в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с возможной конфискацией имущества.

Напомним:

9 января Минобороны приняло решение о расторжении всех договоров с компаниями, связанными с бизнесменом Игорем Гринкевичем.

В 2023 году Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ.

Компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича были одними из крупнейших поставщиков Министерства обороны и выиграли 23 тендера на поставку одежды на более чем 1,5 млрд грн. Однако многие контракты не были выполнены, а некоторые не в полном объеме или по завышенным ценам. По предварительным оценкам сумма убытков может достигать более 1 млрд грн.

В конце декабря 2023 года ГБР задержало львовского бизнесмена при попытке дать взятку в 500 тыс долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР.