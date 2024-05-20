Фонд гарантирования в апреле возместил вкладчикам обанкротившихся банков 13,5 миллиона

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в апреле 2024 года выплатил вкладчикам ликвидируемых банков 13,5 млн грн гарантированного возмещения.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

"В течение апреля 2024 года Фонд гарантирования вкладов выплатил ликвидируемым вкладчикам банков 13,5 млн грн гарантированного возмещения. В частности, 5,6 млн грн получили вкладчики АО "Мегабанк", 2,5 млн грн – АО "Укрбудинвестбанк", 1, 7 млн грн – АО "АКБ "Конкорд", – говорится в сообщении.

За январь-апрель этого года сумма гарантированных выплат составила 69 млн грн. В целом вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", на 1 мая 2024 года Фонд выплатил гарантированное возмещение на общую сумму 99 960,7 млн грн.

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Напомним:

В системе "Prozorro.Продажи" на 28 мая запланирован аукцион по продаже второго отраслевого мегапула активов АО "МР Банк", АО "Мегабанк", ПАО "Проминвестбанк" и АО "Банк Сич", которые ликвидируются Фондом гарантирования вкладов.