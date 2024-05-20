Спрос на зарядные станции вырос более чем на 700% – "Эпицентр"

фото: эпицентр

Из-за массовых отключений электроэнергии спрос на зарядные станции в течение прошлой недели вырос более чем в восемь раз.

Об этом сообщает пресс-служба сети торговых центров "Эпицентр".

"Уже после первых сообщений о введении графиков отключений в регионах интерес к покупке зарядных станций существенно увеличился. Однако наибольший скачок продаж произошел в четверг - после первых массовых отключений по всей стране.

Так, 16 мая спрос на зарядные станции вырос в 14 раз по сравнению с предыдущей неделей, а на следующий день, в пятницу - почти в 15. По результатам недели прирост составил более 700% (или в 8 раз больше)", - заявили в „Эпицентре".

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Отмечается, что в 3,5 раза выросли продажи солнечных панелей. По словам руководителя департамента "Потребительская электроника" ООО "Эпицентр К" Романа Ивашкевича, солнечные батареи часто покупают для поддержания работы зарядных станций во время отключений света.

Также на прошлой неделе существенно увеличились продажи павербанков - в 3,5 раза: массово покупать павербанки люди пошли в пятницу, в десять раз увеличив спрос на них, добавляют в "Эпицентре".

Кроме этого, украинцы активно покупали фонари, источники бесперебойного питания, аккумуляторы и реле напряжения. Спрос на соответствующие товары в четверг-пятницу внезапно вырос в 5-9 раз.

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"Эпицентр" также фиксирует вдвое более активные покупки свечей, инверторов.

"Генераторы покупают менее активно, рост зафиксирован лишь на уровне 50%", - говорят в сети.

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Экономическая правда