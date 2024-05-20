Новости 20 мая: графики отключения света, бронирование работников ОПК

О графиках отключения света. В течение 21 мая на всей территории Украины для промышленных и бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений.

О бронировании работников ОПК. В Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины внесли изменения в критерии для определения предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики. Соответствие этим критериям становится основанием для дальнейшего бронирования военнообязанных работников.

О государственной земле. В государственной собственности остается около 800 тыс гектаров земли и почти половина из них сейчас находится в распоряжении Фонда государственного имущества.

О "Резерв+". По состоянию на первую половину понедельника 20 мая в электронном приложении для призывников "Резерв+" обновили данные более 415 тыс граждан.

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О Danone. Французский продовольственный гигант Danone объявил в пятницу, что завершил продажу своих активов в России, где он работал в 1992 году.

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Хлеб вместо металла: как Украина пытается удержаться на международных товарных рынках

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Какие риски того, что охваченная войной страна не сможет реализовать свой экспортный потенциал?(укр)