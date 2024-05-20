21 мая по всей Украине будут действовать графики отключения света – "Укрэнерго"

В течение 21 мая на всей территории Украины для промышленных и бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Они могут быть применены при превышении определенных объемов лимитов потребления, которые диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до каждого облэнерго.

"Информацию, когда именно будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", - отметили в Укрэнерго.

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Укрэнерго

Главная причина применения мер ограничения – последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям. С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.

Напомним:

В Украине благодаря благоприятной погоде дефицит в энергосистеме несколько уменьшился, однако остается существенным в вечерние и ночные часы.

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