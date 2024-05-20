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В Минобороны объяснили, почему "Резерв+" до сих пор недоступен в некоторых странах

Понедельник, 20 мая 2024, 20:46 - Украинская правда 

Мобильное приложение "Резерв+" может быть не доступно в некоторых странах, потому что маркетам нужно несколько дней на обработку изменений, команда Минобороны работает над решением этого вопроса.

Источник: замминистра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook

Прямая речь: "В некоторых странах приложение еще может быть недоступным, потому что маркетам надо несколько дней на обработку любых изменений. Команда решает этот вопрос. В ближайшие дни приложение будет доступно, как на Android, так и на iOS. И все успеют обновить данные до 16 июля".

Что предшествовало: 18 мая заработал электронный кабинет военнообязанного - приложение "Резерв+". Для авторизации в приложении нужно воспользоваться системой Bank ID. 

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По данным Минобороны, по состоянию на 20 мая около полумиллиона украинских мужчин призывного возраста обновили свои военно-учетные данные в мобильном приложении "Резерв+".

Украинская правда 

Минобороны
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