В ЕС поступила жалоба "Нафтогаза" на "Газпром"
Еврокомиссия получила жалобу НАК "Нафтогаз" на монопольное положение российского "Газпрома" на газовом рынке Евросоюза.
Об этом рассказал представитель Еврокомиссии Тим МакФи, сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы получили жалобу. Мы рассмотрим ее в соответствии с нашими стандартными процедурами", – подтвердил МакФи 3 января.
Других деталей он не предоставил.
В конце декабря "Нафтогаз Украины" обратился в Европейскую Комиссию с жалобой на злоупотребление российским Газпромом доминирующим положением на европейском рынке газа.
В заявлении НАКа говорится, что "Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на рост спроса, а также ограничивает возможности других компаний поставлять газ в Европу и конкурировать с Газпромом.
Таким образом, заявляет "Нафтогаз", РФ искусственно создает дефицит газа и оказывает давление на Европейский Союз для скорейшего запуска газопровода "Северный поток-2" без соблюдения требований европейского законодательства.
Напоминаем:
Цены на газ на торгах 21 декабря пересекли отметку в 2000 долларов за тысячу кубов на фоне похолодания в Европе и сокращение прокачки газа российским Газпромом. Торги закрылись отметкой более чем в 2200 долларов – абсолютным рекордом.
Цены на газ в Европе начали расти в начале декабря, когда лидер немецких "Зеленых", министерка иностранных дел в новом правительстве Анналена Бербок заявила, что сейчас не видит оснований для запуска достроенного российского газопровода "Северный поток-2".
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