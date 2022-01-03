В ЕС поступила жалоба "Нафтогаза" на "Газпром"

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Еврокомиссия получила жалобу НАК "Нафтогаз" на монопольное положение российского "Газпрома" на газовом рынке Евросоюза.

Об этом рассказал представитель Еврокомиссии Тим МакФи, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы получили жалобу. Мы рассмотрим ее в соответствии с нашими стандартными процедурами", – подтвердил МакФи 3 января.

Других деталей он не предоставил.

В конце декабря "Нафтогаз Украины" обратился в Европейскую Комиссию с жалобой на злоупотребление российским Газпромом доминирующим положением на европейском рынке газа.

В заявлении НАКа говорится, что "Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на рост спроса, а также ограничивает возможности других компаний поставлять газ в Европу и конкурировать с Газпромом.

Таким образом, заявляет "Нафтогаз", РФ искусственно создает дефицит газа и оказывает давление на Европейский Союз для скорейшего запуска газопровода "Северный поток-2" без соблюдения требований европейского законодательства.

Напоминаем:

Цены на газ на торгах 21 декабря пересекли отметку в 2000 долларов за тысячу кубов на фоне похолодания в Европе и сокращение прокачки газа российским Газпромом. Торги закрылись отметкой более чем в 2200 долларов – абсолютным рекордом.

Цены на газ в Европе начали расти в начале декабря, когда лидер немецких "Зеленых", министерка иностранных дел в новом правительстве Анналена Бербок заявила, что сейчас не видит оснований для запуска достроенного российского газопровода "Северный поток-2".