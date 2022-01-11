"Укргаздобыча" впервые продала газ на бирже
Дочерняя компания "Нафтогаза", "Укргаздобыча", 11 января впервые за все время реализовала газ на бирже.
Об этом известно по данным торгов на Украинской энергетической бирже.
Компания реализовала 4 лота в объеме 200 тысяч кубометров газа по цене 35,3 тысячи грн. Срок поставки – с 12 по 19 января.
Всего "Укргаздобыча" выставила на продажу 100 лотов объемом 50 тысяч кубометров каждый. Таким образом, общий объем газа, предложенного на продажу – 5 млн кубов.
Стартовая цена в ресурсе составляет 41,14 тыс. грн за тысячу кубометров.
Напоминаем:
"Укргаздобыча" в 2021 году сократила валовую добычу природного газа на 3,7% (на 527,3 миллиона кубометров) по сравнению с 2020 годом – до 13,67 миллиарда кубометров.
Секретариат Европейского Сообщества считает, что вывод газа ПАО "Укргаздобыча" ("дочка" "Нафтогаза") на биржу обеспечит равный доступ к ресурсу на рынке.
Экономическая правда
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