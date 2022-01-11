"Укргаздобыча" впервые продала газ на бирже

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Дочерняя компания "Нафтогаза", "Укргаздобыча", 11 января впервые за все время реализовала газ на бирже.

Об этом известно по данным торгов на Украинской энергетической бирже.

Компания реализовала 4 лота в объеме 200 тысяч кубометров газа по цене 35,3 тысячи грн. Срок поставки – с 12 по 19 января.

Всего "Укргаздобыча" выставила на продажу 100 лотов объемом 50 тысяч кубометров каждый. Таким образом, общий объем газа, предложенного на продажу – 5 млн кубов.

Стартовая цена в ресурсе составляет 41,14 тыс. грн за тысячу кубометров.

Напоминаем:

"Укргаздобыча" в 2021 году сократила валовую добычу природного газа на 3,7% (на 527,3 миллиона кубометров) по сравнению с 2020 годом – до 13,67 миллиарда кубометров.

Секретариат Европейского Сообщества считает, что вывод газа ПАО "Укргаздобыча" ("дочка" "Нафтогаза") на биржу обеспечит равный доступ к ресурсу на рынке.

Экономическая правда