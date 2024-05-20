Для автобусных перевозчиков уберут бюрократию по открытию маршрутов за границу
Для международных автобусных перевозчиков пассажиры запустили тестирование онлайн-кабинета для открытия маршрутов за границу в рамках реформы международных автобусных перевозок.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.
К тестированию е-кабинета привлечены семь международных перевозчиков.
"Сегодня перевозчику нужно по меньшей мере несколько месяцев, чтобы открыть маршрут. Онлайн-кабинет позволит получить согласование Министерства через две недели", – отметил замминистра инфраструктуры Сергей Деркач.
Функционал онлайн-кабинета предусматривает:
- автоматический обмен данными с лицензионным делом перевозчика;
- возможность строить маршрут по геометкам, самостоятельно определять продолжительность остановок;
- автоматический расчет времени движения автобуса;
- автоматическое построение маршрута по выбранным автостанциям и населенным пунктам;
- упрощенную процедуру подачи документов.
Для того чтобы получить доступ к тестированию онлайн-кабинета открытия международных маршрутов, перевозчикам нужно отправить заявку по электронному адресу: contact@dsbt.gov.ua
В заявке необходимо указать название компании, электронную почту и телефонный номер контактного лица.
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Напомним:
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры запустило портал с легальными международными автобусными перевозчиками.