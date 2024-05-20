Для автобусных перевозчиков уберут бюрократию по открытию маршрутов за границу

Для международных автобусных перевозчиков пассажиры запустили тестирование онлайн-кабинета для открытия маршрутов за границу в рамках реформы международных автобусных перевозок.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

К тестированию е-кабинета привлечены семь международных перевозчиков.

"Сегодня перевозчику нужно по меньшей мере несколько месяцев, чтобы открыть маршрут. Онлайн-кабинет позволит получить согласование Министерства через две недели", – отметил замминистра инфраструктуры Сергей Деркач.

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Функционал онлайн-кабинета предусматривает:

автоматический обмен данными с лицензионным делом перевозчика;

возможность строить маршрут по геометкам, самостоятельно определять продолжительность остановок;

автоматический расчет времени движения автобуса;

автоматическое построение маршрута по выбранным автостанциям и населенным пунктам;

упрощенную процедуру подачи документов.

Для того чтобы получить доступ к тестированию онлайн-кабинета открытия международных маршрутов, перевозчикам нужно отправить заявку по электронному адресу: contact@dsbt.gov.ua

В заявке необходимо указать название компании, электронную почту и телефонный номер контактного лица.

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Напомним:

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры запустило портал с легальными международными автобусными перевозчиками.