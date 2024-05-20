Все разделы
Укр / Рус

Для автобусных перевозчиков уберут бюрократию по открытию маршрутов за границу

Понедельник, 20 мая 2024, 19:52 - Анастасия Дячкина

Для международных автобусных перевозчиков пассажиры запустили тестирование онлайн-кабинета для открытия маршрутов за границу в рамках реформы международных автобусных перевозок.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

К тестированию е-кабинета привлечены семь международных перевозчиков.

"Сегодня перевозчику нужно по меньшей мере несколько месяцев, чтобы открыть маршрут. Онлайн-кабинет позволит получить согласование Министерства через две недели", – отметил замминистра инфраструктуры Сергей Деркач.

Реклама:

Функционал онлайн-кабинета предусматривает:

  • автоматический обмен данными с лицензионным делом перевозчика;
  • возможность строить маршрут по геометкам, самостоятельно определять продолжительность остановок;
  • автоматический расчет времени движения автобуса;
  • автоматическое построение маршрута по выбранным автостанциям и населенным пунктам;
  • упрощенную процедуру подачи документов.

Для того чтобы получить доступ к тестированию онлайн-кабинета открытия международных маршрутов, перевозчикам нужно отправить заявку по электронному адресу: contact@dsbt.gov.ua

В заявке необходимо указать название компании, электронную почту и телефонный номер контактного лица.

Реклама:

Читайте также: Без очередей на границе и с единственным порталом билетов. Как в правительстве реформируют автобусные перевозки

Напомним:

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры запустило портал с легальными международными автобусными перевозчиками.

транспорт Минвосстановления
Реклама:
Материалы по теме
В Киеве открыли движение по новому путепроводу на Оболони 20 мая 2024, 12:57
monobank запустил "гибкие проездные" в транспорте Николаева 17 мая 2024, 13:00
Как "Укртрансбезпека" борется с нелегалами и разрушителями дорог 15 мая 2024, 18:31
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте