В Москве и Петербурге откроют спецмагазины для дипломатов, где можно расплачиваться валютой

В Москве и Санкт-Петербурге откроют специализированные магазины для дипломатических работников, где можно будет расплачиваться валютой. "Обычных" людей в них не пустят.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ.

"В настоящий момент ведется работа по документальному оформлению деятельности этих магазинов", – сказано в сообщении.

Цены в магазинах беспошлинной торговли будут установлены в рублях, долларах и евро, а в чеке в том числе могут указываться сведения о покупателе. Данный тип торговых предприятий будет рассчитан на лиц, официально аккредитованных при министерстве иностранных дел: дипломатических работников, сотрудников международных организаций, консульских должностных лиц и членов их семей.

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По уверениям чиновников МИДа, эти магазины ошибочно считать возрождением "Березок" советского времени, которые наряду с иностранцами "могли посещать и граждане РФ при наличии чеков Внешпосылторга".

"Тем не менее, с "Березками" новый формат магазинов роднит то, что попасть внутрь можно будет только по документам, а информация о клиентах и их покупках будет передаваться в дипломатический корпус ведомства", – пишет издание.

Напомним:

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Отдельные швейцарские банки по-прежнему готовы принимать от клиентов рублевые переводы, несмотря на ужесточение условий банковского обслуживания россиян в этой стране. Речь может идти, в частности, о переводах от 10 млн долл, которые проходят по специальному предварительному согласованию.

Экономическая правда