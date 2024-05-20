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"Оператор ГТС" ищет поставщиков мобильных газотурбинных электростанций

Понедельник, 20 мая 2024, 18:15 - Алексей Павлыш

"Оператор ГТС" на этой неделе проведет предварительные рыночные консультации с поставщиками, которые способны поставить в Украину "Комплект мобильной газотурбинной электростанции".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Во время рыночных консультаций специалисты ОГТСУ обсудят с потенциальными партнерами возможности производства, дальнейшего сотрудничества, уточнения процесса закупки и пересмотра условий типового договора.

Предварительные рыночные консультации состоятся в онлайн-режиме 23 мая", - говорится в сообщении.

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Напомним:

Кабинет министров во время заседания 14 мая принял постановление, которое упрощает размещение газопоршневых и газотурбинных установок и связанных с ними сетей.

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Экономическая правда

ГТС электроэнергия
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