"Нафтогаз" рассказал, сколько налогов уплатил в прошлом году

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Предприятия группы "Нафтогаз" увеличил налоговые отчисления в бюджет на 12,6%.

Об этом сообщила пресс-служба НАКа.

Так, общая сумма уплаченных группой налогов и сборов составила 116 млрд грн в 2021 году. В "Нафтогаз"е отметили, что таким образом обеспечили около 10,7% всех поступлений госбюджета в 2021 году.

В частности, группа "Нафтогаз" перечислила около 106 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей, что на 4 млрд грн превышает аналогичный показатель за 2020 год. Это 17% всех поступлений в год, которые администрирует Налоговая.

Также во время таможенного оформления импортируемого природного газа в течение 2021 года НАК уплатила в госбюджет 10,3 млрд грн налога на добавленную стоимость. Такая сумма составляет около 3% от общей суммы таможенных поступлений в прошлом году.

Напоминаем:

15 крупнейших государственных компаний Украины, которые избраны правительством для реформы корпоративного управления, отчитались о финансовых результатах за 9 месяцев 2021 года - 10 из 15 отчитались о прибыли.

Нафтогаз отчитался о прибыли 9,78 млрд грн за три квартала 2021 года, вместе с тем совокупный чистый убыток группы предприятий, которыми управляет Нафтогаз, составил 4,37 млрд грн.

Группа Нафтогаз за 2020 год получила убыток в 19 миллиардов гривен в результате низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.

Экономическая правда