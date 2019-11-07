Украина готовится получать газ через Балканы

Укртрансгаз модернизировал газоизмерительную станции (ГЗВ) "Гребеники" на границе с Молдовой, теперь станция готова к реверсной трансбалканской транспортировке газа в случае прекращения транзита с РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза.

Работы выполнены в соответствии с меморандумом о сотрудничестве с операторами ГТС Болгарии, Румынии и Греции, который предусматривает обеспечение транспортировки газа через трансбалканские трубопроводы в реверсном направлении по территории этих стран в Украину и Молдавию.

Проектная мощность станции после модификации составляет 70 млн куб. м в сутки в аверсном режиме и 4 млн куб. м в сутки в реверсном режиме из Молдовы.

Сообщается, что в 2018 году Укртрансгаз успешно провел оценку спроса на входные мощности в Украину из Румынии и подтвердил экономическую целесообразность создания таких мощностей на трансбалканском маршруте.

Готовность объекта к работе проверили и подтвердили представители смежного оператора ГТС "Молдовагаз", подписав соответствующий акт.

Напомним:



5 ноября глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался "понять и простить" 22 миллиарда долларов Газпрому.

Перед этим, 31 октября президент России Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны "Нафтогаза", так и со стороны "Газпрома" в газовом споре.

Ранее в Брюсселе состоялись трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС о новом долгосрочном контракте на транзит российского газа через Украину, после которых вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович выразил разочарование.

Шефчович отметил, что не удалось договориться о продолжительности контракта, объемах и тарифах. По его словам, параметры, которые он представил, были приемлемы для украинских партнеров, но россияне на них не соглашались.



Также, 10 октября Болгария подписала соглашение с Грецией для сокращения полной газовой зависимости от РФ.

Экономическая правда