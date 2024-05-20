Фонд госимущества собрал почти 400 тысяч гектаров государственной земли: что с ней будет

В государственной собственности остается около 800 тыс гектаров земли и почти половина из них сейчас находится в распоряжении Фонда государственного имущества.

Об этом говорится в расследовании ЭП о землях Нацакадемии аграрных наук, в котором приводятся данные из непубличной презентации Фонда госимущества.

Как отмечается в документе, в Фонде госимущества теперь в распоряжении 386 тысяч гектар земли, из которых 98 тысяч находятся в оккупации.

В презентации учреждение также приводит данные инвентаризации земельных активов, которые находятся в ее управлении. В частности, в документе отмечается, что около 98 тысяч гектар земли обременены судами и уголовными производствами.

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Сконцентрированные земли ФГИ планирует предоставить в аренду бизнесу через земельные аукционы. Они начнутся в августе и до конца года принесут в бюджет 1 млрд грн, ожидают в Фонде. В первом пуле Фонд планирует передать 82,8 тысячи гектар.

Всего, по данным Фонда госимущества, общее количество государственных с/х земель в постоянном пользовании достигает 806 тысяч гектар. Национальная академия аграрных наук (НААН) сейчас управляет 277 тыс га земли. С 2023 года от НААН в Фонд передали 80 предприятий и 11 научных учреждений - суммарно это земельный банк в 210 тыс га. В основном в ФГИ передавали проблемные предприятия (с судебными спорами, долгами) и такие, которые находятся под российской оккупацией. Процесс передачи продолжается.

Еще 99,2 тыс га земли находится в пользовании Минобразования, преимущественно за счет земель Национального университета биоресурсов и природопользования (НУБиП).

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Минюст имеет 41,7 тыс га земель, преимущественно под пенитенциарной системой.

Около 1,6 тыс га - у Минагрополитики.

Подробнее читайте в материале: Депутаты с "академиками" годами зарабатывали на государственной земле десятки миллионов долларов. Расследование ЭП

Экономическая правда