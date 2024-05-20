"Киевстар" закупил генераторы для работы во время блэкаутов: покроют до 15% потребности ключевых сайтов

Оператор мобильной связи "Киевстар" заказал большое количество стационарных генераторов для бесперебойной работы сети во время отключений электроэнергии.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил президент "Киевстара" Александр Комаров.

"Мы уже вложили почти 1 млрд грн в обеспечение энергонезависимости сети, и продолжим инвестировать дальше. Сейчас уже планируем вторую фазу и будем ускорять ее начало", - сказал Комаров.

"Сейчас мы находимся в процессе реализации второй фазы, мы уже сделали первый шаг - заказали большое количество стационарных генераторов. Оно покроет до 15% потребности ключевых сайтов. Почему не 100%? У нас тысячи ключевых сайтов по всей стране, и часть из них расположена на крышах многоэтажек, банально, в некоторых местах мы не имеем достаточно земли, чтобы поставить стационарные генераторы.

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После того, как мы их расставим, будет понятно, как и куда мы движемся дальше", - добавил он.

Комаров добавил, что развитие собственной генерации не решило бы проблемы "Киевстар", поскольку 14,5 тыс технологических объектов компании рассредоточены по всей стране.

"Наши почти 14,5 тыс технологических объектов рассредоточены по всей стране. Если мы говорим о сети фиксированного интернета - это около 70 тыс. коммутаторов. Условно, мы можем приобрести генерирующую компанию, однако для нас это технологически ничего не изменит", - отметил президент „Киевстара".

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Экономическая правда