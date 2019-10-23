Гривня на закрытии межбанка немного просела
Среда, 23 октября 2019, 17:33
23 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,99 - 25,02 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,99 - 25,02 гривни;
Евро - 27,79 - 27,82 гривни;
Напомним:
Национальный банк повысил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 23 октября на уровне 24,84 гривни за доллар.
23 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,84 - 24,87 гривни за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua