Гривня на закрытии межбанка немного просела

23 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,99 - 25,02 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,99 - 25,02 гривни;

Евро - 27,79 - 27,82 гривни;

Напомним:

Национальный банк повысил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 23 октября на уровне 24,84 гривни за доллар.

23 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,84 - 24,87 гривни за доллар.



Экономическая правда