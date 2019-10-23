Курс валют на 23 октября: межбанк, наличный и "черный" рынки

23 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,84 - 24,87 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 12:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,89 - 24,92 гривни;

Евро - 27,66 - 27,69 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,72 – 24,98 гривни. Евро покупают по 27,38 гривни, продают по 27,81 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,90 - 24,89 гривни, евро - 27,55 - 27,64 гривни.

Напомним:

Национальный банк повысил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 23 октября на уровне 24,84 гривни за доллар.

22 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,87 - 24,91 гривни за доллар.

22 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,84 - 24,87 гривни за доллар.

Экономическая правда