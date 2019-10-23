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Гривня на закритті міжбанку трохи просіла

Середа, 23 жовтня 2019, 17:33
 

23 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,99 - 25,02 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,99 - 25,02 гривні;

Євро –  27,79 - 27,82 гривні;

Нагадаємо:

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 13 копійок, встановивши його на 23 жовтня на рівні 24,84 гривні за долар.

23 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,84 - 24,87 гривні за долар.

Економічна правда

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