Официальный курс гривни снова укрепился к доллару и евро

Национальный банк повысил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 23 октября на уровне 24,84 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,65 (на 22 октября - 27,90 гривни).

Напоминаем:

22 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,87 - 24,91 гривни за доллар.

22 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,84 - 24,87 гривни за доллар.

Экономическая правда