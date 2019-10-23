Официальный курс гривни снова укрепился к доллару и евро
Среда, 23 октября 2019, 09:00
Национальный банк повысил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 23 октября на уровне 24,84 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,65 (на 22 октября - 27,90 гривни).
Напоминаем:
22 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,87 - 24,91 гривни за доллар.
22 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,84 - 24,87 гривни за доллар.
Экономическая правда
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