Экс-заместителя министра Бровченко арестовали, залог – более 3 миллионов

Бывшего заместителя министра экономики Юрия Бровченко арестовали на два месяца с возможностью внесения залога.

Источник: пресс-служба Шевченковского суда Киева

Дословно: "Судом постановлено решение о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с определением размера залога в виде ... 3400170 (три миллиона четыреста тысяч сто семьдесят) рублей".

Предыстория:

22 октября Контрразведка СБУ задержала ексзаместителя министра экономики Юрия Бровченко за нанесение масштабного ущерба обороноспособности Украины.

Ексчиновнику объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК.

Установлено, что чиновник Министерства экономического развития и торговли, чиновники ГП "Украинский центр "Безопасность" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании.

Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более $ 16,5 миллиона.

Украинская правда