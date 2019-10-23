Ексзаступника міністра Бровченка арештували, застава – більше 3 мільйонів

Колишнього заступника міністра економіки Юрія Бровченка арештували на два місяці із можливістю внесення застави.

Джерело: прес-служба Шевченківського суду Києва

Дослівно: "Судом постановлено ухвалу про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на два місяці із визначенням розміру застави у вигляді… 3 400 170 (три мільйони чотириста тисяч сто сімдесят) гривень".

Передісторія:

22 жовтня Контррозвідка СБУ затримала ексзаступника міністра економіки Юрія Бровченка за нанесення масштабної шкоди обороноздатності України.

Експосадовцю оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) ККУ.

Встановлено, що високопосадовець Міністерства економічного розвитку і торгівлі, чиновники ДП "Український центр "Безпека" та державної акціонерної холдингової компанії "Артем" діяли всупереч інтересам України на користь закордонної компанії.

Вони уклали з іноземцями завідомо збитковий контракт на виготовлення і постачання лінії з виробництва артилерійських снарядів на загальну суму понад $16,5 мільйона.