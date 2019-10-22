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Кабмин увеличил норматив платы за комуслуги для получателей субсидий

Вторник, 22 октября 2019, 17:29

Кабинет министров увеличил размер базовой нормы платы за жилищно-коммунальные услуги для получателей субсидий с 15% до 20% со среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

Об этом говорится в постановлении правительства №878 от 20 октября, которое во вторник опубликовали на Правительственном портале.

Это изменение вступит в силу с 1 мая 2020 года.

Документом вносятся изменения в постановления Кабмина №1156 от 27 июля 1998 года и №1156 от 27 июля 1998 года, которыми установлен размер расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг и назначения субсидий.

Также новое постановление упрощает назначения субсидий детским домам, военнослужащим и гражданам старше 60 лет.

Напомним:

В законопроекте о госбюджете на 2020 год, который правительство внесло на рассмотрение Рады, предусмотрено уменьшение расходов на субсидии на 8 миллиардов гривен или 14,5%. В правительстве сообщили, что этих средств должно хватить для всех, кто обратится за субсидией.

Экономическая правда

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субсидии комуслуги Кабмин

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