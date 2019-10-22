Кабмін збільшив норматив плати за компослуги для отримувачів субсидій

Кабінет міністрів збільшив розмір базової норми плати за житлово-комунальні послуги для отримувачів субсидій з 15% до 20% із середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.

Про це йдеться в постанові уряду №878 від 20 жовтня, яку у вівторок опублікували на Урядовому порталі.

Ця зміна набуде чинності з 1 травня 2020 року.

Документом вносяться зміни до постанов Кабміну №1156 від 27 липня 1998 року і №1156 від 27 липня 1998 року, якими встановлено розмір витрат домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг та призначення субсидій.

Також нова постанова спрощує призначення субсидій дитячим будинкам, військовослужбовцям і громадянам старше 60 років.

Нагадаємо:

У законопроекті про держбюджет на 2020 рік, який уряд вніс на розгляд Ради, передбачене зменшення видатків на субсидії на 8 мільярдів гривень або 14,5%. В уряді повідомили, що цих коштів має вистачити для всіх, хто звернеться за субсидією.

Економічна правда