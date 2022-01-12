У Зеленского допускают запуск программы "еСубсидии" по аналогии с "єПідтримкою"

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Заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма предполагает запуск программы "еСубсидия" с выплатами на карту, которые можно потратить только на оплату коммунальных услуг, по аналогии с программой "єПідтримка".

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Будем ее (программу "єПідтримка" - ред.) активно развивать. Настроим систему платежей, а следующим шагом благодаря такой системе наведем порядок с субсидиями. Что мешает выпустить "еСубсидию"?" – заявил Шурма.

По его словам, речь идет о выплатах на карту для оплаты коммунальных услуг, что позволит верифицировать каждого получателя субсидии.

"Сама "єПідтримка" будет ежемесячно пополняться новыми направлениями и продуктами. И параллельно появится еще десяток таких продуктов", - добавил замглавы ОП.

Напоминаем:

15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый полностью вакцинированный украинец получит от государства тысячу гривень через приложение "Дія".

Сейчас это можно сделать только на цифровые карты, однако отдельные банки приступают к выдаче физических карт.

Потратить средства можно только на определенные категории, такие как кино, книги, спорт и т.д. Со второй половины января лицам старше 60 лет позволят потратить средства на приобретение лекарств.

Программа продлится год – до 18 декабря 2022 года. В ІІ-ІІІ квартале 2022 года также представят офлайн-механизм для людей, не имеющих смартфонов.

По программе "єПідтримки" украинцы потратили уже более 1 млрд грн, больше всего покупали книги и билеты в кино.