Цены на нефть снижаются

Цены на нефть упали на фоне долгосрочных торговых переговоров США с Китаем и общих пессимистичных настроений на рынке.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Укринформ.



Как сообщается, по состоянию на 09:45 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 59,39 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 59,29 доллара за баррель, что на 13 центов ниже уровня закрытия торгов (59,42 доллара).

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на 0,15 доллара (0,25%) - до 59,27 доллара за баррель. В пятницу их цена опустилась на 0,49 доллара (на 0,82%), составив на закрытии 59,42 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились на 0,10 доллара (0,19%) - до 53,68 доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на 0,15 доллара (на 0,28%), закрывшись на отметке 53,78 доллара за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела примерно на 1,8%, WTI - на 1,7%.

"Настроения на рынке остаются пессимистичными, поскольку слабые экономические данные из таких стран, как Китай, а также продолжающиеся торговые переговоры между США и КНР продолжают оказывать давление на темпы глобального экономического роста", - отмечается в обзоре AxiTrader.

На прошлой неделе стало известно о замедлении в третьем квартале темпов роста ВВП Китая, крупнейшего потребителя нефти в мире, до минимального уровня почти за 30 лет.