Цены на нефть снизились: инвесторы ожидают оценок влияния штамма Omicron

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Цены на нефть снизились в среду после 2 дней роста, поскольку инвесторы ожидают оценки влияния штамма коронавируса Omicron на мировую экономику и спрос на топливо, а также на эффективность имеющихся вакцин.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent снизились на 19 центов (0,3%) - до 75,25 долларов за баррель в 05:19 по Гринвичу после роста на 3,2% во вторник.

В то же время нефть WTI подешевела на 23 цента (0,3%) - до 71,82 долларов за баррель после роста на 3,7% на предыдущей сессии.

"Цены на нефть возобновились в начале этой недели после обвала на прошлой недели из-за растущего оптимизма относительно того, что новый штамм Omicron не нанесет большого экономического ущерба", - напоминает издание.

"Восстановление пошло на перерыв, поскольку инвесторы пытались подтвердить полное влияние Omicron, прежде чем покупать дальше", - заявил аналитик по сырьевым товарам Rakuten Securities Сатору Йошиду.

"Инвесторы все еще не настроены полностью оптимистично и сейчас используют выжидательный подход", - добавил генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities.

Также сообщается, что запасы нефти в США упали на прошлой неделе, а запасы бензина и дистиллятов выросли.

Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозируют, что данные о запасах нефти в США покажут второй еженедельный спад.

Напомним:

Цены на нефть упали почти на 5% 30 ноября после того, как руководитель Moderna поставил под сомнение эффективность вакцины от COVID-19 против штамма Omicron, испугав финансовые рынки и добавив обеспокоенность по поводу спроса на нефть.

Экономическая правда