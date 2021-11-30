Цены на нефть упали на 5% на фоне опасений по поводу штамма Omicron

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Цены на нефть упали почти на 5% во вторник после того, как руководитель Moderna поставил под сомнение эффективность вакцины от COVID-19 против штамма Omicron, испугав финансовые рынки и добавив обеспокоенность по поводу спроса на нефть.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее руководитель Moderna сказал Financial Times, что вакцины против COVID-19 вряд ли будут столь эффективны против штамма коронавируса Omicron, как против штамма Delta.

Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 2,76 доллара (3,76%), до 70,68 доллара за баррель в 13:38 по Гринвичу после снижения до минимума в 70,22 доллара, самого низкого уровня с конца августа.

Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 2,86 доллара на 4%) – почти до 67 долларов за баррель после падения до сессионного минимума в 66,51 доллара.

Отмечается также, что глава ФРС Джером Пауэлл сообщит американским законодателям, что новый штамм может поставить под угрозу восстановление экономики.

Цены на нефть упали примерно на 12% в пятницу вместе с другими рынками из-за опасений, что новый штамм Omicron приведет к новым ограничениям и уменьшит мировой спрос на нефть.

Учитывая ухудшение прогноза спроса, возрастают ожидания, что страны ОПЕК+ приостановят планы по увеличению поставок на 400 000 баррелей в сутки в январе.

Экономическая правда