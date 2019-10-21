Ціни на нафту знижуються

Ціни на нафту впали на фоні довготривалих торгових переговорів США і Китаю та загальних песимістичних настроїв на ринку.



Про це свідчать дані торгів, передає Укрінформ.

Як повідомляється, станом на 09:45 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 59,39 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 59,29 долара за барель, що на 13 центів нижче за рівень закриття торгів (59,42 долара).

Грудневі ф'ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на 0,15 долара (0,25%) - до 59,27 долара за барель. У п'ятницю їхня ціна опустилася на 0,49 долара (на 0,82%), склавши на закриття 59,42 долара за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) опустилися на 0,10 долара (0,19%) - до 53,68 долара за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна зменшилася на 0,15 долара (на 0,28%), закрившись на позначці 53,78 долара за барель.

Минулого тижня Brent подешевшала приблизно на 1,8%, WTI - на 1,7%.

"Настрої на ринку залишаються песимістичними, оскільки слабкі економічні дані з таких країн, як Китай, а також триваючі торгові переговори між США і КНР продовжують чинити тиск на темпи глобального економічного зростання", - наголошується в огляді AxiTrader.

Минулого тижня стало відомо про уповільнення у третьому кварталі темпів зростання ВВП Китаю, найбільшого споживача нафти у світі, до мінімального рівня майже за 30 років.