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Кабмин уволил главу Морской администрации

Понедельник, 21 октября 2019, 11:52

Кабинет министров уволил главу Госслужбы морского и речного транспорта (Морской администрации) Дмитрия Петренко вместе с заместителями.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина, опубликованном на официальном сайте.

Первым заместителем главы Морской администрации стал Николай Божко, который ранее работал на аналогичной должности в Госагентстве инфраструктурных проектов.

Правительство уже объявило конкурс на должность нового главы Морадминистрации.

Напомним, что Морская администрация начала работу с августа 2018 года.

Деятельность Морской администрации направляется и координируется Кабинетом министров через Мининфраструктуры.

Основными задачами Морской администрации является реализация государственной политики в сферах морского и речного транспорта, торгового мореплавания, судоходства на внутренних водных путях, навигационно-гидрографического мореплавания, а также обеспечение и осуществление государственного надзора за безопасностью на морском и речном транспорте.

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Мининфраструктуры

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