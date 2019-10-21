Кабмин уволил главу Морской администрации
Кабинет министров уволил главу Госслужбы морского и речного транспорта (Морской администрации) Дмитрия Петренко вместе с заместителями.
Об этом говорится в распоряжении Кабмина, опубликованном на официальном сайте.
Первым заместителем главы Морской администрации стал Николай Божко, который ранее работал на аналогичной должности в Госагентстве инфраструктурных проектов.
Правительство уже объявило конкурс на должность нового главы Морадминистрации.
Напомним, что Морская администрация начала работу с августа 2018 года.
Деятельность Морской администрации направляется и координируется Кабинетом министров через Мининфраструктуры.
Основными задачами Морской администрации является реализация государственной политики в сферах морского и речного транспорта, торгового мореплавания, судоходства на внутренних водных путях, навигационно-гидрографического мореплавания, а также обеспечение и осуществление государственного надзора за безопасностью на морском и речном транспорте.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua