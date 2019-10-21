Уряд звільнив голову Морської адміністрації

Кабінет міністрів звільнив голову Держслужби морського та річкового транспорту (Морської адміністрації) Дмитра Петренка і його заступників.

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну, опублікованому на офіційному сайті.

Першим заступником голови Морської адміністрації став Микола Божко, який раніше працював на аналогічній посаді в Держагентстві інфраструктурних проектів.



Уряд вже оголосив конкурс на посаду нового голови Морської адміністрації.



Нагадаємо, що Морська адміністрація розпочала роботу з серпня 2018 року.



Діяльність Морської адміністрації спрямовується і координується Кабінетом міністрів через Мінінфраструктури.



Основними завданнями Морської адміністрації є реалізація державної політики у сферах морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, забезпечення навігаційно-гідрографічного мореплавства, а також забезпечення та здійснення державного нагляду за безпекою на морському та річковому транспорті.