Уряд звільнив голову Морської адміністрації
Кабінет міністрів звільнив голову Держслужби морського та річкового транспорту (Морської адміністрації) Дмитра Петренка і його заступників.
Про це йдеться в розпорядженні Кабміну, опублікованому на офіційному сайті.
Першим заступником голови Морської адміністрації став Микола Божко, який раніше працював на аналогічній посаді в Держагентстві інфраструктурних проектів.
Уряд вже оголосив конкурс на посаду нового голови Морської адміністрації.
Нагадаємо, що Морська адміністрація розпочала роботу з серпня 2018 року.
Діяльність Морської адміністрації спрямовується і координується Кабінетом міністрів через Мінінфраструктури.
Основними завданнями Морської адміністрації є реалізація державної політики у сферах морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, забезпечення навігаційно-гідрографічного мореплавства, а також забезпечення та здійснення державного нагляду за безпекою на морському та річковому транспорті.
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