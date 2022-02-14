Блокада не помеха: движение судов в Черном море проходит по новому маршруту

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Первое грузовое судно прошло по новому маршруту в Черном море, несмотря на российскую блокаду.

Об этом написал совладелец и СЕО порта TIS, партнер инвестиционной компани SD Capital Андрей Ставницер на своей странице в Facebook.

"Хрен вам, а не блокаду украинских портов. Прямо сейчас из зернового терминала Neptune в Южном обходным маршрутом прошел балкер MV Melia … с осадкой 12,85 м. Это первое судно класса Panamax, которое успешно прошло по дополнительному коридору", – написал он.

Ставницер подтвердил, что Министерство инфраструктуры нашло новые глубоководные пути.

"В ближайшее время Госгидрография выпустит официальное сообщение о том, что подтвердили глубины 15+ и порты могут работать в штатном режиме", – сообщил совладелец TIS.

Бизнесмен добавил, что сейчас приходится убеждать международных партнеров, что "ситуация изнутри намного лучше, чем может показаться из заголовков [новостей]".

Напоминаем:

Специальные суда Госгидрографии обследовали более 50% морского коридора между западной границей района незаконных морских учений РФ и юго-восточным краем Днестровской банки.

В настоящее время глубины подтверждены в пределах 15-22 метра, так что остаются действующими рекомендации судам относительно безопасного захода в порты.

Подробнее о том, как учения РФ влияют на торговлю Украины морем в статье: Черное море по колено: как военные учения Путина загоняют на мель торговлю Украины морем

Экономическая правда