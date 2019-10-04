АМКУ открыл дело против "ДТЭК Западэнерго"

Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела по признакам нарушения АО "ДТЭК Западэнерго" законодательства о защите экономической конкуренции.

Об этом говорится в распоряжении главы АМКУ - государственного уполномоченного Юрия Терентьева, которое есть в распоряжении ЭП.

В документе говорится, что купля-продажа электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСН) и внутресуточном рынке (ВСР) осуществляется по правилам, утвержденным постановлением НКРЭКУ.

Постановлением от 27.06.2019 Нацкомиссия согласовала определенные ГП "НЭК "Укрэнерго" две отдельные зоны в пределах Украины: торговую зону "Остров Бурштынской ТЭС" и торговую зону "ОЭС Украины".

"В торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" около 90% общего объема производства электроэнергии осуществляет АО "ДТЭК Западэнерго", при этом объемы импорта электроэнергии в торговую зону "Остров Бурштынской ТЭС" в июле-сентябре 2019 года были незначительными.

Поэтому АО "ДТЭК Западэнерго" имеет признаки монопольного положения на рынках электроэнергии в пределах торговой зоны "Остров Бурштынской ТЭС", - говорится в документе.

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В АМКУ отмечают, что в августе-сентябре 2019 года в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" заявленные почасовые объемы продаж электроэнергии на РСН и ВСР были значительно меньше заявленных почасовых объемов покупки электроэнергии.

Отмечается, что участники РСН /ВСР, в том числе "ДТЭК Западэнерго", одновременно являются участниками балансирующего рынка, где цена выше.

Подчеркивается, что покупатели электроэнергии в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС", которые не смогли удовлетворить спрос на РСН/ ВСР в этой торговой зоне, были вынуждены покупать электроэнергию на балансирующем рынке по значительно более высокой цене.

"Действия "ДТЭК Западэнерго", которые заключаются в уменьшении в течение августа-сентября 2019 года объемов продаж электроэнергии на РСН/ВСР в указанной торговой зоне с одновременным предложением соответсвующих объемов электроэнергии на балансирующем рынке, где цена значительно выше, содержат признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции", - говорится в документе.

Николай Топалов, Алексей Павлыш, ЭП