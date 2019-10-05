В "ДТЭК" отреагировали на открытие дела АМКУ против "Западэнерго"

Компания "ДТЭК" считает необоснованными обвинения Антимонопольного комитета относительно нарушения АО "ДТЭК Западэнерго" законодательства об экономической конкуренции.

Об этом заявляет пресс-служба компании, передает "Интерфакс-Украина".

В "ДТЭК" заявляют, что открытие рынка произошло с рядом ограничений: сохранилось административное вмешательство в виде государственного регулирования цен на биржевых сегментах рынка, установлено искусственное разделение рынка, отсутствует полноценный балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

"Все это является искусственным административным вмешательством в конкуренцию на рынке. Эти ограничительные факторы влияют и на зону Бурштынского энергоострова, который де-факто является частью единой европейской энергосистемы", - отмечают в компании.

В "ДТЭК" добавляют, что возможности импорта электроэнергии в зоне "Бурштынского энергоострова" ничем не ограничены при условии обеспечения государством реальных рыночных условий работы.

"ДТЭК будет максимально способствовать расследованию Антимонопольного комитета.

Мы уверены, что его результаты станут основанием для рекомендаций государственным регуляторным органам и органам исполнительной и законодательной власти о реализации взятых на себя обязательств и завершения реформы рынка электроэнергии, снятия административных препятствий для развития конкуренции на нем", - заявили в компании.

Напомним:

Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела по признакам нарушения АО "ДТЭК Западэнерго" законодательства о защите экономической конкуренции.

"Действия "ДТЭК Западэнерго", которые заключаются в уменьшении в течение августа-сентября 2019 года объемов продаж электроэнергии на РСН/ВСР в указанной торговой зоне с одновременным предложением соответсвующих объемов электроэнергии на балансирующем рынке, где цена значительно выше, содержат признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции", - говорится в распоряжении главы АМКУ Юрия Терентьева.