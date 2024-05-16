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Во всех областях Украины выключают свет по графикам: большую часть суток - дефицит

Четверг, 16 мая 2024, 12:08 - Артур Крыжный

Большую часть суток в энергосистеме сохраняется значительный дефицит электроэнергии, во всех регионах действуют графики почасовых отключений.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Большую часть суток в энергосистеме сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Диспетчерский центр "Укрэнерго" довел до облэнерго лимиты потребления для каждого региона. 16 мая, с 00:00 во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы запланирован импорт электроэнергии общим объемом 23 488 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 653 МВт.

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Напомним:

В Украине недостаточно мощностей генерации и импорта электроэнергии для покрытия потребления, утром вводились экстренные отключения в отдельных регионах.

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"Укрэнерго" ввел графики почасовых отключений в течение суток 16 мая по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей.

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