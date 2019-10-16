Цена на газ для населения в октябре снизилась на 4,9% - "Нафтогаз"

В октябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на условиях ПСО, снизилась на 4,9% по сравнению с сентябрем и составит 4 272,76 гривен за тысячу кубометров.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Хотя цены газа на европейском рынке уже существенно увеличились по сравнению с летним уровнем, регулируемая цена газа в Украине определяется по формуле, которая отображает рыночные цены с двухмесячным отставанием", - говорится в сообщении.

В компании заявляют, что цены на газ для населения в октябре 2019 года снизятся гораздо ниже, чем стоимость газа, закрепленная в услуге "Газовый запас", в рамках которой потребители закупили газ для собственных потребностей по летней цене для того, чтобы пользоваться им на время отопительного сезона.

В услуге "Газовый запас" закреплено стоимость газа на уровне 4874,42 гривны за тысячу кубометров (без НДС и расходов на транспортировку и распределение), а установленная на октябрь цена газа будет почти на 602 гривны меньше.

"По условиям предложения, в октябре потребителям будет предложено оплатить газ по более низкой, регулируемой цене.

Приобретенный газовый запас при этом сохраняется на зимние месяцы, когда ожидается увеличение регулируемой цены. При этом, если потребитель не использует за зимний сезон весь предоплаченный объем, остаток средств вернется такому потребителю на его счет в полном объеме", - пояснили в "Нафтогазе".

Экономическая правда