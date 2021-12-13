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НБУ разрешил Ярославскому стать главным владельцем старейшей страховой компании

Понедельник, 13 декабря 2021, 18:10
 
Александр Ярославский
ua-news

Национальный банк согласовал Александру Ярославскому опосредованное владение 50,1047% голосующих акций (50,0035% уставного капитала) Национальной страховой компании "Оранта".

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Также регулятор согласовал компании "НС-Финанс" прямое владение данными акциями.

Ранее Антимонопольный комитет предоставил "НС-Финанс" разрешение на приобретения акций НАСК "Оранта", что обеспечило превышение 50% голосов в высшем органе управление компании.

В сентябре 2021 года, Центральный депозитарий ценных бумаг уведомил страховщика, что ООО "НС-Финанс", владеющее 24,941% акций НАСК "Оранта", увеличило свой пакет до 49,890% акций.

Основным бенефициаром "НС-Финанс" с правом голоса 99,99% является Александр Ярославский, директором - Александр Чорный.

"Оранта" является правопреемником "Укргосстраха", основанной 25 ноября 1921 года. В 1993 году "Укргосстрах" была преобразована, ее учредителем со стороны государства выступил Фонд госимущества. 

В 2007 году ФГИ продал инвестору последний пакет акций, находящийся в государственной собственности.

Экономическая правда

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страховые компании Ярославский НБУ

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