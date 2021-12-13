НБУ разрешил Ярославскому стать главным владельцем старейшей страховой компании

Александр Ярославский ua-news

Национальный банк согласовал Александру Ярославскому опосредованное владение 50,1047% голосующих акций (50,0035% уставного капитала) Национальной страховой компании "Оранта".

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Также регулятор согласовал компании "НС-Финанс" прямое владение данными акциями.

Ранее Антимонопольный комитет предоставил "НС-Финанс" разрешение на приобретения акций НАСК "Оранта", что обеспечило превышение 50% голосов в высшем органе управление компании.

В сентябре 2021 года, Центральный депозитарий ценных бумаг уведомил страховщика, что ООО "НС-Финанс", владеющее 24,941% акций НАСК "Оранта", увеличило свой пакет до 49,890% акций.

Основным бенефициаром "НС-Финанс" с правом голоса 99,99% является Александр Ярославский, директором - Александр Чорный.

"Оранта" является правопреемником "Укргосстраха", основанной 25 ноября 1921 года. В 1993 году "Укргосстрах" была преобразована, ее учредителем со стороны государства выступил Фонд госимущества.

В 2007 году ФГИ продал инвестору последний пакет акций, находящийся в государственной собственности.

Экономическая правда