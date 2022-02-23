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В Украине начинает работу миссия МВФ

Среда, 23 февраля 2022, 08:00
 
GEERT VANDEN WIJNGAERT/POOL/AFP via Getty Images

Миссия Международного валютного фонда начинает обсуждение программы с украинскими властями на фоне российского кризиса.

Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда Ваграм Степанян.

"Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начинает сегодня

обсуждение с властями Украины второго пересмотра поддерживаемой программы

МВФ. Встречи миссии будут проходить в онлайн режиме", – говорится в сообщении.

Экономическая правда

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МВФ Украина

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