В Украине начинает работу миссия МВФ
Среда, 23 февраля 2022, 08:00
Миссия Международного валютного фонда начинает обсуждение программы с украинскими властями на фоне российского кризиса.
Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда Ваграм Степанян.
"Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начинает сегодня
обсуждение с властями Украины второго пересмотра поддерживаемой программы
МВФ. Встречи миссии будут проходить в онлайн режиме", – говорится в сообщении.
Экономическая правда
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