Глава НБУ надеется в апреле начать переговоры с МВФ по новой программе

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Украина рассчитывает в апреле начать переговоры с МВФ по поводу новой программы.

Об этом в интервью Reuters заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Нам необходимо обсудить новую программу с МВФ сейчас, и будет для этого хорошая площадка – весеннее собрание МВФ в апреле", – отметил он.

При этом Шевченко исключил введение каких-либо административных ограничений по отношению к гривне, заявив, что они будут контрпродуктивными, вызвав волнение на рынках, а не обеспечив стабильность.

Срок действия текущей программы stand-by истекает в июне.

"Мы надеемся, что в ближайшие несколько месяцев у страны появится возможность компенсировать сложный доступ на внешние рынки источниками официального финансирования", - добавил глава НБУ.

Шевченко заявил, что НБУ продолжит политику плавающего курса.

"С начала года курс гривни по отношению к доллару США снизился на 6% в результате оттока более 600 миллионов долларов иностранного капитала", - пишет агентство.

В НБУ считают, что волатильность рынка вызвали преимущественно психологические, а не макроэкономические причины.

"Мы глубоко убеждены, что сейчас нет необходимости вводить какие-либо административные ограничения. С нашей точки зрения, административные ограничения, напротив, вызывают ажиотаж", - сказал Шевченко.

По его словам, международные валютные резервы, которые составляют 28 млрд долларов, позволяют банку продолжать интервенции для сглаживания колебаний на рынке.

"У Нацбанка нет ни цели относительно курса, ни коридора, на который он будет ориентироваться. Курс будет зависеть от спроса и предложения на рынке", - сказал он.

Шевченко заявил, что НБУ готов продолжать жесткую монетарную политику, чтобы вернуть инфляцию в целевой диапазон 5%, он считает, что инфляция уже достигла пика в сентябре прошлого года.

"Мы готовы еще больше усилить монетарную политику, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню", – добавил он.

Напоминаем:

Миссия Международного валютного фонда начинает обсуждение программы с украинскими властями на фоне российского кризиса.

По результатам второго пересмотра ожидается получение третьего транша в размере 700 млн. долларов по программе stand-by.

В ноябре 2021 года международный валютный фонд завершил первый пересмотр и согласовал выделение Украине второго транша в 700 млн. долларов.

Кроме того, фонд продлил действующую кредитную программу до июня 2022 года. Без этого решения программа закончилась бы в декабре, и Украина потеряла бы все шансы получить еще не выбранную сумму займа более чем на 2 млрд дол.

Больше о сотрудничестве с МВФ читайте в статье Ярослава Винокурова: Запоздавший транш. Что власти пообещали МВФ за 2,2 миллиарда долларов

Экономическая правда