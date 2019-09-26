Кабмин назначил временных руководителей Госгеонедр и Строительной инспекции
Кабмин назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной службы геологии и недр директора департамента геологического контроля службы Вадима Гончаренко.
Соответствующее распоряжение Кабмина №843-р от 25 сентября обнародовано на официальном правительственном портале.
Другим своим распоряжением №844-р от 25 сентября Кабмин назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции директора департамента государственного архитектурно-строительного контроля и надзора инспекции Александра Строкача.
Напомним:
Кабинет министров на заседании 25 сентябре уволил руководителя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Сергея Кузьмина и руководителя Государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка.
Экономическая правда
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