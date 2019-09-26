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Кабмин назначил временных руководителей Госгеонедр и Строительной инспекции

Четверг, 26 сентября 2019, 20:21

Кабмин назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной службы геологии и недр директора департамента геологического контроля службы Вадима Гончаренко.

Соответствующее распоряжение Кабмина №843-р от 25 сентября обнародовано на официальном правительственном портале.

Другим своим распоряжением №844-р от 25 сентября Кабмин назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции директора департамента государственного архитектурно-строительного контроля и надзора инспекции Александра Строкача.

Напомним:

Кабинет министров на заседании 25 сентябре уволил руководителя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Сергея Кузьмина и руководителя Государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка.

Экономическая правда

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Кабмин Госгеонадр

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