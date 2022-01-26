За два дня украинцы купили лекарства за "ковидную" тысячу на 6,5 миллионов

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За два дня в рамках программы "єПідтримка" украинцы в возрасте от 60 лет купили лекарства более чем на 6,5 млн грн.

Об этом на заседании правительства сказал премьер Денис Шмигаль.

Он добавил, что всего более 7,5 млн украинцев получили заявки на получение средств, 1,7 млрд грн уже потратили.

"Президент также анонсировал 500 грн выплат за бустерную дозу, и правительство сейчас активно работает над введением этой инициативы", - добавил он.

Напоминаем:

Программу выплат вакцинированным украинцам "єПідтримка" хотят расширить и разрешить тратить средства на образовательные и коммунальные услуги.

Украинцы, которые сделают бустерную, третью дозу прививки от коронавируса получат через портал "Дія" еще 500 гривень в рамках программы "єПідтримка".

Минсоцполитики совместно с Минцифры работают над расширением программы "єПідтримка", чтобы позволить вакцинированным людям с инвалидностью первой группы потратить тысячу гривен помощи от государства на лекарства.

С 24 января вакцинированные граждане в возрасте от 60 лет смогут использовать 1000 гривен по программе єПідтримка на покупку лекарств, в том числе онлайн.

Экономическая правда