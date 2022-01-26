Подготовка предприятий к приватизации станет более быстрой – премьер

Денис Шмыгаль фото: кабмин

Кабмин утвердил решение об усовершенствовании процедуры включения объектов госсобственности в перечень подлежащих приватизации.

Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, изменения должны ускорить подготовку необходимых документов со стороны ведомств.

"Предполагается, что соответствующие органы будут предоставлять расширенный спектр информации об объектах государственного имущества: размеры пакетов акций, наличие имущественных комплексов, решения судов и другое", - пояснил премьер.

Он добавил, что по плану от приватизации в этом году планируется привлечь в государственный бюджет 8 млрд грн.

Напоминаем:

В 2021 году от приватизации государственного имущества бюджет получил 5 млрд грн – больше всего за последние годы.

В апреле 2021 года правительство разблокировало крупную приватизацию в Украине, однако с тех пор был продан только один из запланированных семи объектов. Им стал завод Большевик в Киеве, проданный связанной с группой UFuture Василия Хмельницкого компании.

Следующим аукционом по крупной приватизации должно было стать АО ОГХК, однако в конце концов его переносили трижды.

Доход от приватизации в 2020 году составил 2,5 миллиарда гривень при запланированных 400 миллионах гривень.

Экономическая правда