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Кабмін призначив тимчасових керівників Держгеонедр і Будівельної інспекції

Четвер, 26 вересня 2019, 20:21

Кабмін призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної служби геології і надр директора департаменту геологічного контролю служби Вадима Гончаренка.

Відповідне розпорядження Кабміну №843-р від 25 вересня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Іншим своїм розпорядженням №844-р від 25 вересня Кабмін призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної архітектурно-будівельної інспекції директора департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду інспекції Олександра Строкача.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів на засіданні 25 вересня звільнив очільника Державної архітектурно-будівельної інспекції України Сергія Кузьміна та керівника Державної служби геології та надр Олега Кирилюка.

Економічна правда

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