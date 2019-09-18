Украинский стартап GitLab оценили в 2,7 миллиарда долларов

Украинский стартап GitLab привлек 268 миллионов долларов в рамках раунда серии E. Компанию оценили в 2,7 миллиарда долларов.

Об этом сообщает VentureBeat.

Среди инвесторов — Goldman Sachs, Iconiq Capital, Y Combinator и Continuity Fund. Вместе с новым раундом GitLab суммарно привлек 426 млн долларов.

Привлеченные деньги стартап направит на то, чтобы сделать все функции платформы, включая мониторинг, безопасность и планирование, "лучшими в своем классе".

Как сообщает ain.ua, сооснователь стартапа — харьковчанин Дмитрий Запорожец. Он начал заниматься GitLab в 2011. Запорожец решил создать альтернативу GitHub, который можно было установить на свой сервер, так как аналоги были слишком дорогими.

Сейчас GitLab — это платформа для коллаборации и DevOps. Основной конкурент стартапа — GitHub, который с 2018 года принадлежит Microsoft. GitLab планирует построить платформу "все в одном", которая удовлетворит все потребности разработчиков и избавит их от необходимости интегрировать различные сервисы вроде Jira, GitHub, New Relic и BlackDuck.

На данный момент у компании около 100 тысяч корпоративных клиентов, среди которых Ask Media Group, Charter Communication, Delta Air Lines, Goldman Sachs, Ticketmaster, Nvidia и другие. Штат компании насчитывает более 800 человек из 55 стран мира.

Стартап планирует IPO: по плану, выход на биржу должен произойти 18 ноября 2020 года.