Український стартап GitLab оцінили в 2,7 мільярда доларів

Український стартап GitLab залучив 268 мільйонів доларів в рамках раунду серії E. Компанію оцінили в 2,7 мільярда доларів.

Про це повідомляє VentureBeat.

Серед інвесторів - Goldman Sachs, Iconiq Capital, Y Combinator і Continuity Fund. Разом з новим раундом GitLab сумарно залучив 426 млн доларів.

Залучені гроші стартап направить на те, щоб зробити всі функції платформи, включаючи моніторинг, безпеку і планування, "кращими в своєму класі".

Як повідомляє ain.ua, співзасновник стартапу - харків'янин Дмитро Запорожець. Він почав займатися GitLab в 2011. Запорожець вирішив створити альтернативу GitHub, який можна було встановити на свій сервер, так як аналоги були занадто дорогими.

Зараз GitLab - це платформа для колаборації та DevOps. Основний конкурент стартапу - GitHub, який з 2018 року належить Microsoft. GitLab планує побудувати платформу "все в одному", яка задовольнить всі потреби розробників і позбавить їх від необхідності інтегрувати різні сервіси типу Jira, GitHub, New Relic і BlackDuck.

Наразі у компанії близько 100 тисяч корпоративних клієнтів, серед яких Ask Media Group, Charter Communication, Delta Air Lines, Goldman Sachs, Ticketmaster, Nvidia і інші. Штат компанії налічує понад 800 осіб з 55 країн світу.

Стартап планує IPO: за планом, вихід на біржу повинен відбутися 18 листопада 2020 року.