Украинский стартап Carsifi собрал заказы на 1 миллион долларов еще до запуска

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Стартап Carsifi (предлагает устройство, позволяющее беспроводно подключать телефон к автомобилю), созданное украинцем Игорем Марцехой, собрал за несколько месяцев заказов на 2 краудфандинговых площадках на 1,1 млн дол.

На американской краудфандинговой платформе Indiegogo Carsifi собрал заказы на 651 тыс долл от 7 тысяч бейкеров, говорится в статье ЭП.

Месяц назад проект собрал 475 тыс долл от 5,2 тыс бейкеров на Kickstarter.

"Это не значит, что на американский счет Игоря "упали" почти полмиллиона долларов. Площадка снимает деньги с бейкеров только после окончания кампании. 7% инвесторов не заплатили: люди либо удалили карточку, либо истек срок ее действия, либо они передумали.

В течение определенного периода каждые два дня Kickstarter пытается снять сумму, вложенную бейкерами в проект. В итоге 1,5% инвесторов не заплатили около 7,1 тыс дол.

Кроме того, от собранной суммы Kickstarter удерживает 5% комиссии, еще около 3,5% – Stripe. Следовательно, на счет предпринимателя поступили не 475 тыс долл, а на 10% меньше – 427 тыс долл", - объясняется в материале.

"Это только моя ответственность, я должен выполнить обещанное бейкерам. Есть 5 тысяч бейкеров, мне нужно, грубо говоря, отправить им 5 тысяч девайсов. После этого я смогу выдохнуть, потому что сейчас не выдохну.

Если растрачу средства или произойдет форс-мажор, то финансовые последствия будет покрываться юридическим лицом, которое я зарегистрировал. То есть, состоится процедура банкротства по законам США. Это "минус" в карму, так нельзя делать.

Моя задача – отправить бейкерам их адаптеры, а деньги на корпоративном счете я могу отправлять своим подрядчикам. Должны быть инвойсы, договора, чтобы в конце года отправил отчет в налоговую США", - сказал предприниматель.

Carsifi – это адаптер, помогающий подключить телефон к штатной автомобильной магнитоле без кабелей. Carsifi не важно, есть ли в автомобиле Wi-Fi, поскольку сам адаптер имеет встроенный модуль для передачи информации.

Устройство работает на авто с технологией Android Auto, которая установлена ​​более чем на 500 марках автомобилей.

Адаптер подключается через USB к Android Auto, после чего Carsifi по Bluetooth соединяется со смартфоном пользователя. Автомобиль распознает адаптер как устройство Android и начинает передавать ему данные, которые Carsifi перенаправляет на Android-смартфон пользователя через свой Wi-Fi-канал.

Carsifi работает со всеми автомобилями и мультимедийными устройствами, поддерживающими проводной Android Auto. Он также работает со всеми Android-смартфонами начиная с Android 9. Wi-Fi-модуль поддерживает частоты 5 ГГц и 2,4 ГГц.

"Прототип устройства был готов в 2020 году. Уже тогда предприниматель готовился начать кампанию на Kickstarter. Сделать это можно за день, но из других стран.

Дело в том, что Украину невозможно выбрать на платформе как страну размещения проекта. Поэтому реализация планов затянулась на год", - говорится в материале.

"Проблема не в Kickstarter, а в Stripe", – ответил Марцеха на вопрос, почему самая известная краудфандинговая площадка в мире не позволяет выбрать Украину как место регистрации кампании по сбору средств.

Все финансовые операции Kickstarter производит через свой платежный шлюз Stripe, не работающий в Украине.

"Зарегистрировать украинский проект, не покидая страну – вызов для большинства предпринимателей. Есть два способа регистрации.

Первый – найти посредника из страны, поддерживаемой площадкой. Этому человеку нужно предоставить все права на доступ к аккаунту, в том числе к собранным деньгам. Действия такого человека сложно проконтролировать.

Второй – зарегистрировать в другой стране компанию на свое имя и затем зарегистрироваться на Kickstarter не как физлицо, а как юридическое лицо. Игорь выбрал именно этот вариант", – пишет автор статьи.

В Stripe есть услуга Stripe Atlas, позволяющая зарегистрировать юридическое лицо в штате Делавер за 500 дол. Из них 400 долл. – стоимость регистрации, 100 долл. – годовой абонемент.

После регистрации следует ожидать от Stripe получения Employer Identification Number (аналог ИНН в Украине). Его предоставили через три месяца, отправив по факсу.

Больше читайте в статье ЭП: "Если продавать напрямую – будут разлетаться, как горячие пирожки". Как украинский автогаджет Carsifi собрал миллион долларов еще до запуска

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Экономическая правда