В больницах и поликлиниках могут появиться современные кафе - Минрегион

В украинских больницах, поликлиниках и других медицинских учреждениях планируется предусмотреть современные кафе для посетителей, пациентов и персонала.

Такое предложение изменений в ГСН рассматривает Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня в действующих строительных нормах по ресторанам и кафе, а также по медицинским учреждениям есть лишь некоторые общие требования к проектированию столовых при этих учреждениях. Кроме того, они очень устаревшие", - отметили в министерстве.

Как добавили в ведомстве, планируется урегулировать этот вопрос и вводить новую современную культуру в государственных и других учреждениях. И это касается не только больниц или поликлиник, подчеркнули в Минрегионе.

"Хотим, чтобы там не было гнетущей атмосферы, серых мрачных стен и коридоров, а наоборот было приветливо, просторно и светло. Чтобы там были такие удобства, как детский игровой уголок и кафе. Это комфорт людей", - отметил замминистра Лев Парцхаладзе.

Он напомнил, что практика обустройства современных кафе в медучреждениях широко распространена в Европе и мире.

Также на странице Парцхаладзе в Facebook был проведен опрос пользователей сети, по результатам которого почти 3,2 с 3,3 тысячи украинцев проголосовали за современные кафе в больницах и поликлиниках.

Отмечается, что такие кафе будут удобными как для пациентов, находящихся в стационаре, ведь они смогут питаться самостоятельно, если их родственники проживают в другом городе, так и для работников медучреждений - для них это улучшение условий работы, а также для обычных посетителей.

Как сообщалось ранее, строительные нормы по проектированию медицинских учреждений в Украине, которые в последний раз менялись 15 лет назад, обновят, чтобы привести их в соответствие с современными европейскими стандартами.

Экономическая правда