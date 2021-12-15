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Нардепы сделали шаг к усилению ответственности в строительной отрасли

Среда, 15 декабря 2021, 15:25
 
Sean Gallup/Getty Images

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №5877, предусматривающий усиление административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства в строительной отрасли.

Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская, передает пресс-служба Минрегиона.

Законопроект предусматривает, в частности:

увеличение штрафов за правонарушения в сфере градостроительной деятельности;

четкое определение круга субъектов, на которых могут быть наложены административные взыскания;

урегулирование вопроса самовольного строительства путем временного ареста объектов незаконного строительства;

усиление уголовной ответственности за самовольное строительство, в том числе на территориях памятников культурного наследия.

"Принятый в первом чтении законопроект №5877 предусматривает более "жесткие" наказания, способные мотивировать работать в рамках законодательного поля. Это создаст равные условия для всех участников строительного рынка", – подчеркнула Козловская.

Экономическая правда

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Минрегион строительство Верховная рада

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