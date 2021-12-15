Нардепы сделали шаг к усилению ответственности в строительной отрасли
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №5877, предусматривающий усиление административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства в строительной отрасли.
Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская, передает пресс-служба Минрегиона.
Законопроект предусматривает, в частности:
увеличение штрафов за правонарушения в сфере градостроительной деятельности;
четкое определение круга субъектов, на которых могут быть наложены административные взыскания;
урегулирование вопроса самовольного строительства путем временного ареста объектов незаконного строительства;
усиление уголовной ответственности за самовольное строительство, в том числе на территориях памятников культурного наследия.
"Принятый в первом чтении законопроект №5877 предусматривает более "жесткие" наказания, способные мотивировать работать в рамках законодательного поля. Это создаст равные условия для всех участников строительного рынка", – подчеркнула Козловская.
Экономическая правда
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