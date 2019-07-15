Украинские больницы начнут строить по европейским стандартам

Строительные нормы по проектированию медицинских учреждений в Украине, которые в последний раз менялись 15 лет назад, обновят, чтобы привести их в соответствие с современными европейскими стандартами.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

"Правила строительства больниц в Украине очень нужно менять и таким образом повышать качество медицинских услуг для населения. Поэтому сейчас обновляем эти важные нормы для того, чтобы привести их в соответствие с современными европейскими стандартами", - написал Парцхаладзе.

По его словам, устаревшие нормы утратили актуальность, ведь "с тех пор изменились не только возможности, решения и оборудование в медицине, но и вообще принципы, как нужно строить и обустраивать помещения больниц".

Прежде всего пересмотрят нормы относительно: емкости больничных палат; комфорта в палатах и ​​обеспеченности их санитарными комнатами; спецоборудование для палат; инклюзивности медучреждений; проектирования служебных помещений для персонала; устройства публичного пространства (проектирование холлов, рецепции, приемного отделения, кафе, аптеки, мест для детских колясок, зоны ожидания); рекуперации и вентиляции и тому подобное.

Напомним:

О том, кому больницы отдают бюджетные деньги на ремонты без тендеров, ЭП выяснила еще в 2017 году.

А то, что деньги у медицинских чиновников есть, успешно доказала система ProZorro. Вопрос в том, как они их тратят. В то же время украинцы смирились с ободранными палатами и привыкли платить за лекарства. Подробнее читайте в колонке: Бедные, потому что дураки, или Как повысить эффективность расходов больниц.

Также напомним, что с 2020 года все медицинские учреждения первого звена (поликлиники и амбулатории) будут платить за коммуналку самостоятельно.

Экономическая правда